Вице-президент АТА Мкртчян: россияне предпочтут Финляндии Карелию

Из-за введенных Финляндией ограничений на въезд путешественники из России в этом году заменят ее другими туристическими направлениями. В частности, многие предпочтут Карелию, рассказал NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Любители спокойного отдыха в Финляндии теперь едут в нашу республику.

- Кто-то поедет в Карелию, на озера, в бани… Свято место пусто не бывает. Если ты не хочешь, чтобы к тебе ехали, всегда найдется кто-то или что-то на замену,

- заявил Мкртчян.

По его словам, для шопинга россияне теперь выбирают Турцию, Италию или ОАЭ. На короткие выходные едут в Старую Ладогу, Псков или Новгород.

Зимние каникулы обеспеченные туристы проведут в Красойю Поляне, а путешественники с более ограниченным бюджетом поедут в Приэльбрусье, Домбай или «Большой Вудъявр». // фото: wirestock/ freepik.com