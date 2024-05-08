Ветерана войны и спорта Карелии возмутил привезенный учебник истории

У мемориала Вечный огонь ровно двадцать лет назад состоялась встреча ветеранов-спортсменов, участников партизанского движения нашей республики. Пришли на встречу и дети. Кстати, когда с ними общались журналисты, дети рассказали, что именно знают о той войне, и знали они главные вещи – война была тяжелой, долгой, погибло много людей. Наверное, юные спортсмены, которые пришли к Вечному огню, чтобы почтить память вместе с ветеранами, знали не так много подробностей той войны, хотя были у нас и фильмы, и учебники. Но ветераны затем и приходили в такие дни к мемориалам, чтобы пообщаться с детьми.

«Это страшно и горько. И особенно возмутительно узнать, вот мне недавно привезли учебник истории для юношества из США. Там нет ни Берлина, ни капитуляции перед Жуковым, ничего»,

- сказал Владимир Киселев, ветеран ВОВ.

Владимир Федорович прошел всю войну, воевал на всех фронтах. Он рассказал, что воинов-спортсменов посылали на самые опасные участки, а он был первым в Карелии мастером спорта по стрельбе. И накануне Дня Победы он приходил со своими друзьями по спорту и военным дорогам к памятнику уже много лет подряд. Когда-то они шли сюда большой колонной: «У нас в музее спорта стенд «Мастера спорта – ветераны войны». И каждый год мы прибавляем траурные рамочки», - грустно сказал Владимир Киселев.

«Война – страшная трагедия, - поддержал коллегу Дмитрий Александров, ветеран партизанского движения. – Сколько унесло и каких людей! Слов нет, чтобы без волнения вспоминать этих ребят. Нами уважаемых, любимых – сколько их ушло. Жизнь не прожита ими».

Карельские партизаны собрались в кафе, по просьбе городской администрации хозяева кафе накрыли для героев праздничный стол. И почти все точки общепита в те дни делали то же самое. За столом ветераны вспоминали своих товарищей и те годы лихолетья Второй мировой.

«Вспоминали военные походы. Радовались тому, что у нас было понимание необходимости защиты Родины», - сказал Дмитрий Александров. Все оставшиеся в живых участники партизанского движения Карелии уместились в небольшом зале кафе. Их осталось совсем мало. Вечный огонь в Петрозаводске горел не только в память о погибших на войне, но и в память о тех ветеранах, кто уходил от нас в мирные годы, которые создавались их руками, их трудом. Горел он и для молодых – чтобы помнили.

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В 2004 году петрозаводчане должны были отметить сразу две знаменитых даты – 59-ую годовщину Победы и 60 лет со дня освобождения столицы Карелии от фашистских захватчиков. Глава администрации Петрозаводска, которым в те годы был Виктор Масляков, пригласил в мэрию женщин, которые воевали на Карельском фронте. В городе осталось менее трехсот человек, принимавших участие в тех военных действиях. На встречу в мэрию пришли тридцать из них. За чашкой чая ветераны обсуждали с мэром города волнующие их вопросы и пели песни военных лет.

С частным визитом в Петрозаводске находился начальник Бостонской полиции Роберт Кудак. Он был известен петрозаводчанам, как активный участник проекта «Гармония». Господин Кудак побывал в Центре временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Визит Роберта Кудака совпал с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Победы. У ребят в гостях был ветеран Великой Отечественной войны, он рассказывал о боевых буднях, показывал боевое оружие. И у американского полицейского это вызвало живой интерес. В тот момент в Центре временного содержания находились десять подростков из разных городов Карелии. Их возраст – от 8 до 13 лет. Руководитель центра Татьяна Оськина рассказала о подопечных: «В основном у нас находятся дети за кражи, за угоны автотранспорта, за хулиганские действия. Один несовершеннолетний – за соучастие в убийстве».

Господин Кудак неспроста решил посетить этот центр. Начальник полиции Бостона начал свою карьеру обычным школьным полицейским. «Это было 35 лет назад. Я работал с трудными подростками. Для того, чтобы они поняли, как опасно быть правонарушителем, я приводил к ним на беседы настоящих преступников. Они рассказывали о том, как они раскаиваются. Моему начальнику, правда, это не очень нравилось. Но потом мы поняли, что это очень полезно. Наша главная задача в деле правонарушений среди подростков – это научить их делать правильный выбор». С тех пор, как господин Кудак начал в России внедрять программу, направленную на профилактику правонарушений среди подростков, ее поддержали уже в нескольких регионах. Карелия была одной из первых.

Таким было 8 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.