Валентина Пивненко участвует в выборах в Госдуму

Главное политическое событие минувшей недели в Карелии, это конечно выдвижение Валентины Пивненко на праймериз «Единой России» в одномандатном округе на выборы в Госдуму. Как и следовало ожидать, Валентина Николаевна совершила великолепный кадровый кульбит, разрушив только что начавшую выстраиваться предвыборную идиллию единороссов. Теперь придется пересматривать политические планы и стратегии не только однопартийцам многолетнего лидера официальной политики Карелии, но и все оппонентам правящей партии. Иначе говоря, «первая леди» карельской политики не просто снова в строю, но готова к новым политическим баталиям и предсказуемым результатам.

Это событие – безусловный повод кратко вспомнить политическую биографию мастодонта публичной выборной работы, восьмикратного депутата Федерального собрания России.

Об этом и многом другом говорит Александр Чаженгин в новом выпуске программы «Иначе». (Видео)