Вагоны сошли с рельсов в Карелии

1 июня около 6 часов утра на подъездном пути станции Лахколамен Суоярвского района с рельсов сошли два порожних вагона и передняя тележка третьего вагона. О ЧП сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Специалисты проводят работы по подъему вагонов на рельсы. В результате ЧП на железной дороге никто не пострадал. Обошлось без ущерба для окружающей среды. Движение поездов не приостанавливалось. Карельская транспортная прокуратура проводит проверку.

Отметим, что это не первое ЧП на железной дороге в Карелии. 12 мая на станции Заделье сошли с путей 14 вагонов товарного поезда. В результате движение поездов на длительное время было полностью заблокировано, в пути застряли составы, ехавшие в Мурманск и Москву. (фото novostipmr.com, epp.genproc.gov.ru)