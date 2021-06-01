Несовершеннолетний Илья Загайнов пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Илью Сергеевича Загайнова, 2003 года рождения.

По сообщению МВД Карелии, молодой человек ушел из дома на Репникова 28 мая, до настоящего времени его место нахождения неизвестно.

Приметы: на вид 17 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. Был одет: черная толстовка с капюшоном, синие джинсы.

Полиция просит сообщать информацию о местонахождении несовершеннолетнего по телефонам: +7-953-549-69-78, 8(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).