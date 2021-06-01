Охранники помешали двум рабочим украсть топливо организации

В Костомукше работники одной организации договорились украсть топливо, однако их план рухнул.

По сообщению МВД Карелии, 61-летний мужчина, у которого был доступ к топливу фирмы, рассказал о плане хищения коллеге, который согласился помочь. Мужчина передал товарищу пустые канистры, когда тот наполнил их топливом, то спрятал в подсобке. По плану в конце смены 60-летний мужчина должен был вынести похищенное. Однако их заметили сотрудники службы безопасности. Они поговорили с двумя работниками, а когда те сознались, то вызвали полицию.

Уголовное дело по факту покушения на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, направлено на рассмотрение в суд. (фото regnum.ru)