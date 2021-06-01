Полиция Петрозаводска ищет пропавшего Олега Куку

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Олега Куку 1974 года рождения. Ориентировка размещена на сайте МВД по РК.

Около 7 утра 31 мая мужчина ушел из дома, расположенного на улице Правды, и не вернулся. На вид пропавшему 45-50 лет, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.

Был одет в черную куртку, черную майку, трикотажные штаны, мужские туфли.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека, просят звонить по телефонам: +7-953-549-69-78, 8(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного - 102).