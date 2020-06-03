03 июня 2020, 10:06
В Соломенном вновь горела мусорная свалка
Жители микрорайона отмечают, что пожар происходит в одном месте с завидной регулярностью
Во вторник, 2 июня, в четвертом часу дня пожарные были вызваны на тушение мусорной свалки, сообщает паблик «Пожарная часть -75 Соломенное».
Пожар произошел на открытой территории мусорной свалки по адресу: микрорайон Соломенное, проезд Энергетиков. Приступили к тушению в 15.16.
В комментариях к сообщению жители микрорайона отмечают, что эта свалка горит каждый год.
Напомним также: вчера карельские пожарные получили благодарность от жителей трех домов за то, что они не дали сгореть строениям.