В Соломенном вновь горела мусорная свалка

Во вторник, 2 июня, в четвертом часу дня пожарные были вызваны на тушение мусорной свалки, сообщает паблик «Пожарная часть -75 Соломенное».

Пожар произошел на открытой территории мусорной свалки по адресу: микрорайон Соломенное, проезд Энергетиков. Приступили к тушению в 15.16.

В комментариях к сообщению жители микрорайона отмечают, что эта свалка горит каждый год.

Напомним также: вчера карельские пожарные получили благодарность от жителей трех домов за то, что они не дали сгореть строениям.