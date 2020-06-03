Два автомобиля столкнулись на дороге к костомукшскому ГОКу

Дорожная авария произошла в районе подъезда к предприятию «Карельский окатыш». Два отечественных автомобиля, КамАЗ и УАЗ, не смогли разъехаться на дороге вчера, 2 июня.

«В 16:40 на 3 км + 620 м региональной автодороги «Костомукша – ГОК» 55-летний водитель КамАЗа неправильно выбрал дистанцию и совершил столкновение с автомобилем УАЗ, который двигался в попутном направлении», - уточняется в сводке ГИБДД.

В результате аварии 32-летний водитель УАЗа получил травмы. Мужчине была оказана медицинская помощь.