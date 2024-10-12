В поселках Лахденпохского района до сих пор нет электричества

В ряде населенных пунктов Лахденпохского района до сих пор нет света. Электроснабжение в поселках Костамоярви и Валимяки пытаются восстановить три ремонтные бригады, сообщили в местной администрации.

Эти населенные пункты находятся на одной линии, энергетики работают сейчас именно на ней.

- Много обрывов проводов и много упавших деревьев,

- рассказали в районной администрации.

Напомним, электроэнергию в Лахденпохском районе и Лахденпохье отключили из-за обрывов проводов после разгула штормового ветра. В районе ввели режим повышенной готовности.

Электроснабжение уже восстановили в Лахденпохье, в поселках Мийнала, Сорола, Ихала и Раухала.

Что касается двух населенных пунктов, где света еще нет, власти заявили, что «очень надеются» на восстановление электроснабжения. В комментариях к этому сообщению в паблике местной администрации люди пишут, что пора вводить режим ЧС.

- Хватит кормить нас завтраками, влажными фантазиями и бравурными отчетами,

- негодует один из комментаторов.

По его словам, люди сами уже вышли на линии, они фиксируют обрывы и завалы, но никаких электриков на тех местах нет. // фото: unsplash.com