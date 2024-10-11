Проблемы с электричеством и водой сохраняются в Лахденпохском районе

Последствия сильного ветра все еще устраняют в одном из районов Карелии. Проблемы с электроснабжением и водой сохраняются в Лахденпохском районе.

Согласно оперативной информации главы администрации района Оксаны Жестковой, света нет в поселках Райвио и Сорье. В поселке Вялимяки нестабильное электричество, а в поселке Костамоярви свет есть лишь в части населенного пункта.

В поселке Тоунан электричества нет на водозаборе, а также на водопроводной насосной станции в поселке Мийнала.

Что касается ситуации с водой в городе, то, как отметила Жесткова, водозабор в Лахденпохье начал работу на основном насосе, идет набор давления.

На переезде Вялимяки-Костамоярви из-за перебоев с напряжением могут отключить сигнальные фонари. Людей призвали быть осторожными.

В районе все еще действует режим повышенной готовности. // фото unsplash.com/ Anthony Indraus