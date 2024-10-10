Режим повышенной готовности объявлен в одном из районов Карелии

В Лахденпохском районе из-за проблем с электроснабжением объявлен режим повышенной готовности. Об этом сообщила глава администрации Оксана Жесткова.

Из-за перебоев с электричеством в Лахденпохья 9 октября вышел из строя насос на водозаборе, был подключен резервный. В поселках ведут восстановительные работы. В Мийнале пока не работает котельная. Как только дадут свет, котельная должна будет начать функционировать.

Элисенваара частично обесточена, но котельная работает в текущем режиме. Поселок Хийтола также частично обесточен, котельная на улице Большая Приозерская отключена, без отопления остался один дом.

Света все еще нет в поселках Тоунан, Вялимяки, Райвио, Сорье, Костамоярви и Алхо. Перебои со светом в Куркиеки, Терву и Эстерло. // фото unsplash.com/ Paul Hanaoka