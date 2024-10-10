Электрики из Пскова направлены в оставшийся без света район Карелии

В Лахденпохском районе в результате сильного ветра нарушено электроснабжение. Непогода продолжает бушевать.

Сейчас на месте работают шесть бригад электриков, они пытаются восстановить электроснабжение. В районе ждут еще четыре бригады специалистов из Пскова. Об этом сообщила глава администрации района Оксана Жесткова.

Пока назвать даже приблизительные сроки восстановления электроснабжения в районе не могут.

«Ориентировочные сроки ликвидации аварийных ситуаций энергетиками не предоставляются»,

- говорит Жесткова.

Из-за ситуации со светом сегодня проведут заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем также примут участие представители прокуратуры и правоохранительных органов.

Из-за ураганного ветра, обрушившегося на Карелию, проблемы со светом также возникли в Медвежьегорске. // фото freepik.com