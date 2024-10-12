Проснувшаяся из-за кошмара мать перерезала шею маленькой дочке

В полицию поступил тревожный звонок о происшествии в одной из квартир на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге. Это было в ночь на 11 октября, пишет «Фонтанка». Женщина ранила свою маленькую дочь ножом в шею.

Прибывшие на место ЧП правоохранители установили, что около 01:00 мать, пережившая сильное эмоциональное потрясение после кошмара, в котором ей привиделась угроза жизни ей и её детям, взяла нож и нанесла спящей дочери ранение в область шеи. Отец девочки вовремя вмешался, остановил жену и вызвал полицию.

Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь на месте, и госпитализация не потребовалась. Женщину доставили в отделение полиции, откуда ее направили в психоневрологический диспансер для дальнейшей госпитализации.

Семья считается благополучной и не находится на учете в органах опеки. По данному инциденту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего. // фото: unsplash.com