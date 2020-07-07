В подземном переходе в Петрозаводске заработали четыре онлайн-камеры

В отремонтированном подземном переходе под железной дорогой, который расположен в створе улиц Фурманова и Максима Горького, заработали четыре камеры видеонаблюдения. Их установила компания CityLink.

Две камеры расположились непосредственно внутри тоннеля, еще две взяли под наблюдение входы в путепровод.

Напомним, ранее была полностью обновлена подземная часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурены потолки, выполнена облицовка стен, уложен асфальт, заменено электрооборудование, установлено освещение, смонтирован поликарбонатный навес и модернизирована система водоотведения. Реконструкция пешеходного путепровода была завершена 25 июня.