Женщину оштрафовали за оскорбление односельчанки по телефону

Мировой суд признал жительницу Карелии виновной в оскорблении, которое она нанесла односельчанке в ходе телефонного разговора, сообщает прокуратура Карелии.

Прокуратура Лоухского района провела проверку по заявлению жительницы одного из поселков района об оскорблении в ходе телефонного разговора.

Установлено, что в мае 2020 года заявительница, выполняя поручение работодателя, обзванивала членов трудового коллектива, чтобы предупредить их об изменении графика работы. В частности, вечером она позвонила своему коллеге. На звонок ответила его знакомая, которая во время разговора оскорбила звонившую. Инцидент произошел в присутствии других граждан, так как разговор велся в режиме «громкой связи».

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Мировой суд признал женщину, которая нанесла оскорбление, виновной. Ей назначен штраф в размере 1 000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу.