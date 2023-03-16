В Петрозаводске злоумышленники поступили с конкурентами не «комильфо»

Ночью в Петрозаводске ровно двадцать лет назад была совершена попытка поджога магазина свадебных платьев «Комильфо». Магазин загорелся в начале пятого утра. Пожарные прибыли вовремя и успели спасти основные помещения.

«Загорелась оконная рама, и уже огонь переходил в кабинет директора, - прокомментировал Олег Мошников, руководитель пресс-службы УГПС Госкомитета ГО и ЧС РК. – Еще бы немного – и пожарным пришлось бы уже воду лить непосредственно в салон магазина, где находятся бальные платья».

С утра магазин был закрыт. Как гласила табличка – по техническим причинам. Туда никого не пускали, не только покупателей, ведь там работали дознаватели. А снаружи рабочие меняли сгоревшую раму. Ни пожарные, ни работники магазина не сомневались – это было преступление.

«Судя по почерку, было разбито стекло, заброшен какой-то предмет внутрь помещения, это был поджог», - заверил Олег Мошников. Сам этот предмет, который был заброшен в магазин, уже находился у следователя. Пожарные утверждали, что он был странной формы, и не был похож ни на факел, ни на зажигалку, и с ним предстояло разобраться следственным органам, что это за предмет такой. Олег Мошников не исключал и того, что это могло быть взрывное устройство. Кстати, жители дома ясно слышали ночью два отчетливых хлопка, которые были похожи на взрывы петард.

В марте 1993 года не стало одного из самых известных художников Карелии Александра Харитонова. Спустя десять лет, к печальной годовщине добрым словом его вспоминали друзья, коллеги – все, кто любил его творчество. В зале министерства культуры открылась выставка работ Харитонова, на которой было представлено около двадцати его акварелей.

Картины Александра Харитонова есть во многих собраниях музеев Карелии. Есть они и в частных коллекциях. Но как только работы художников появлялись в антикварном магазине, их тут же старался купить Музей изобразительных искусств РК.

Его друзья-художники признавали, что он был одним из лучших мастеров акварели в Европе. Говорили так же, что, если бы он при жизни получил такое признание, может быть, ему не суждено было бы умереть так рано.

«Он – как раз камертон той акварельной живописи, которая… мы сейчас проводим выставки «Акварельные дожди», и Сашины работы являются тем самым тонко чувствующим инструментом, по которому можно рассматривать и другие работы – какие они? Слабые, сильные, навранные, неискренние»,

- говорил на открытии выставки художник Георгий Иванов.

Художница Алла Власенко дополнила: «Его знал практически весь город. Его очень ценили все те, кто вообще интересовался искусством. Но он не был должным образом, на мой взгляд, отблагодарен. А он стоил того».

Те, кому удалось увидеть то, как работает Александр Харитонов, рассказывали, что это было настоящее таинство. Художник даже бумагу приклеивал особым образом. Не говоря уже о том, как долго и трепетно вынашивал замысел и сюжет каждой картины.

«Он готовился, он входил в этот образ. Вот говорят, в старые времена, когда писали иконы, нужно было поститься, нужно было входить в этот образ, пройти полное очищение, то можно сказать, что Харитонов владел вот такой же технологией. Он к каждый работе относился очень трепетно. Жаль, что это не снимали. Это надо было бы показывать. Это было священнодействие на самом деле. Жаль, что таких записей нет», - говорила Алла Власенко.

Таким было 16 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.