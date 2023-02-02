Из-за поджога был изуродован уникальный музей в Петрозаводске

Пожар в музее «Полярный Одиссей» в последних числах января 2003 года потряс ценителей истории. Стали известны его подробности. В интервью журналистам руководитель одноименного клуба Виктор Дмитриев заявил, что знает имя виновного в поджоге музея. Представителям пожарной службы он вручил документ, в котором была указана сумма нанесенного клубу ущерба.

Теперь со 100%-ной уверенностью можно было сказать, что причиной пожара, который начался в полночь в плавучем музее, стал поджог.

«Неизвестный подошел к зданию музея, то есть перелез через забор, подошел с одного борта, и плеснул какую-то легковоспламеняющуюся жидкость на стену музея. По словам очевидцев, пламя было снаружи, когда внутри еще ничего не горело. Это уже потом – деревянные стены и пламя проникло вовнутрь»,

- пояснил Олег Мошников, старший инспектор УГПС.

Все детали происшествия дознавателям удалось установить абсолютно точно. Были и свидетели.

«На территории Морского центра был президент некоммерческого партнерства историко-культурного общества «Полярный Одиссей» Алексей Дмитриев, это мой сын. Был сторож. Была еще супружеская пара», - рассказал Виктор Дмитриев.

В результате поджога изнутри выгорело все помещение музея. Были уничтожены экспонаты. Поврежден с левого борта знаменитый коч, занесенный в каталог самых известных кораблей мира. Руководство клуба оценило нанесенный ущерб в 335 тысяч рублей. Но на полное восстановление было необходимо затратить порядка 40 тысяч долларов.

«Музей будет еще красивее, еще интереснее, - уверенно говорил он. – Он будет еще более привлекательный. Конечно, мы все сделаем! Ведь все же делается руками человеческими. Как говорят? Рукописи не горят! Идеи тоже не горят. Все восстановим. Но, конечно, такого музея, как он был в том виде, такого уже не будет».

Часть средств дадут друзья клуба, надеялся Виктор Дмитриев. Узнав о постигшей Морской центр беде, ему звонили со всех концов Земли. Предлагали помощь.

«Я прекрасно знаю, кто это сделал, - сказал Дмитриев. – Но говорить об этом мы пока не будем. Пусть это скажет следствие. Пусть оно обнаружит и поджигателей, и заказчиков». Все документы по делу находились в государственной противопожарной службе. Вскоре их собирались передать в правоохранительные органы.

«И когда будет возбуждено уголовное дело по факту поджога, этим делом будут заниматься МВД и прокуратура. Они будут искать поджигателя», - пояснил Олег Мошников. Будет ли музей восстановлен к лету, зависело от властей города. По словам Виктора Дмитриева, именно они должны были быть больше всего заинтересованы в том, чтобы музей в дни празднования 300-летия Петрозаводска украсил собой набережную.

Персональная выставка – большое событие в жизни каждого художника. Тем более художника самодеятельного, не входящего ни в какие союзы. В зале министерства культуры открылась выставка Александра Воглоева. Из поселка Крошнозеро он привез несколько десятков своих работ.

Художник-любитель Александр Воглоев рисовал всю свою жизнь. Когда он был первоклассником, родители послали его работы в детский журнал «Мурзилка». Вскоре из Москвы пришел диплом победителя конкурса. В поселке Крошнозеро, где Александр жил с 1992 года, его картины украсили местную школу, магазин, фельдшерский пункт. Привезти картины в Петрозаводск на выставку Александру предложили впервые. Предложение, как признался художник, было неожиданным: «Две недели назад, когда мне сказали, что нужно ехать в Петрозаводск, для меня это было как снег на голову. Куда – мне, деревенскому мужику – да в Петрозаводск. Но потом мне сказали – давай. В деревне знают, пусть и в Петрозаводске посмотрят. Ничего страшного в этом нет. Уговорили, короче».

Из своего увлечения художник никогда не делал бизнеса. Картины всегда дарил друзьям и знакомым. Тем не менее, дома с пониманием относились к тяге Александра к искусству. Жена художника – главный его помощник. Он говорил о ней так: «Она понимает, что я – человек, которого тянет к этому. Порезал старый диван на холсты. Ну что поделаешь. Но она одобряет. Она в семье первый эксперт. Придет с работы – первым долгом спросит: что у меня выходит, что не выходит. От нее первая оценка».

Самая любимая картина Александра была та, на которой он нарисовал свою родную деревню Куккойла. Тех домов, которые он успел запечатлеть на холсте, уже и не было. На их месте построили дачный поселок.

Таким было 2 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото freepik.com