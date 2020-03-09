Петрозаводской улице дали имя учителя, ставшего революционером

Есть на Кукковке такая улица – Парфенова. Многие о ней слышали, но не все знают, кто такой Валентин Михайлович Парфенов. В новом выпуске «Старого города» мы расскажем об учителе гимназии, который стал первым председателем губернского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, а затем первым председателем петрозаводского горсовета.