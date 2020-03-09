09 марта 2020, 09:03
Карелия вошла в топ регионов, где женщины любят путешествовать
Составлен рейтинг российских регионов по туристической активности среди путешественниц
Карелия занимает вторую строчку в рейтинге о туристической активности среди путешественниц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Biletix.
Аналитики провели исследование бронирований интернет-сервиса для путешественников. По его данным в 2019 году в России на туристок пришлось 46 процентов бронирований авиабилетов, но в некоторых регионах женщины составляют большинство турпотока.
Больше всего любительниц поездок в Приморском крае: на женщин пришлось 76 процентов перелетов. На втором месте – Калмыкия и Карелия (по 59 процентов), далее Алтай (58 процентов) и Республики Саха (56 процентов).
В среднем российские женщины путешествовали в 2019 году по 10 дней.