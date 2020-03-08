Ушел из жизни карельский журналист Григорий Воеводин

Сегодня в 11 утра скоропостижно скончался наш коллега, известный карельский журналист, главный редактор издания «64 параллель» Григорий Воеводин. Несколько дней назад ему исполнился 51 год.

Григорий Воеводин начинал работать на ГТРК «Карелия», затем трудился в газете «Город» долго время был редактором «Авторадио» в Карелии. Последнее время он работал главным редактором издания «64 параллель» в Костомукше.

Портал «Петрозаводск говорит» приносит глубокие соболезнования родным и друзьям.