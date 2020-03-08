Женщины возглавляют пятнадцать пожарных частей в Карелии

В Государственном комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и его подведомственных организациях рядом с мужчинами, занимающими достойные профессии, трудятся и представительницы прекрасного пола.

«Наши очаровательные женщины работают иногда в совсем непривычных местах. Например, 15 пожарных частей нашей республики возглавляют именно женщины»,

– сообщает паблик в соцсетях Госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Вот некоторые из них.

Пост начальника пожарной части № 67 по охране поселка Чална Елена Стрельцова занимает с 14 июля 2016 года. Она замужем и воспитывает 2 сыновей. В свободное от быта и работы время занимается каратэ.

Екатерина Андерсен занимает должность начальника пожарной части № 70 по охране поселка Эссойла. На посту начальника всего три месяца, хотя заявила себя кандидатом на руководящую должность целых три года назад. Екатерина замужем и воспитывает двух дочек. Первые две недели работы муж даже ревновал к такому чисто мужскому коллективу, но быстро привык.

Мария Ануфриева с 2013 года возглавляет 59 пожарную часть по охране поселка Пяозерский Лоухского района. Этот край она знает еще с детства – родилась и выросла на севере Карелии. Здесь же познакомилась со своим мужем и благодаря ему попала в пожарное дело. Теперь под ее руководством 16 мужчин.

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