В Петрозаводске началась запись на вакцинацию от туляремии

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недавно мы рассказывали о ситуации, которая сложилась в Карелии с вакцинацией от туляремии, опасном инфекционном заболевании, передающимся мышами, крысами и другими грызунами. К тому же заболеть можно после укуса комаров, клещей, слепней, бактерии могут проникнуть через инфицированную пищу или воду.

В редакцию нашего издания обратилась петрозаводчанка, которая попыталась привиться от опасного заболевания, но в поликлинике № 1 на Лесном проспекте ей ответили отказом, сославшись, что такой вакцины в распоряжении медучреждения нет.

В карельском Минздраве тогда сообщили, что закупили 7 200 доз вакцины, и после 20 марта в поликлиниках города можно будет привиться.

Информацию о приобретении вакцины подтвердили и в карельском управлении Роспотребнадзора.

На днях к нам обратилась жительница Петрозаводска, которая попыталась привиться от туляремии в поликлинике № 1, где ее интеллигентно «отфутболили», сообщив, что вакцины от туляремии у них нет.

Мы обзвонили взрослые поликлиники карельской столицы, чтобы прояснить ситуацию с наличием вакцины от туляремии.

В регистратуре поликлиники № 1 на Лесном проспекте нам сообщили, что «такой вакцины» у них нет.

В регистратуре поликлиники № 2 дали телефон инфекциониста. Инфекционист ответила, что вакцина есть, и она готова записать на вакцинацию.

В регистратуре поликлиники № 3 рассказали, что открыта запись на взятие пробы на 8 апреля. Как объяснили, перед прививкой проводится туляриновая проба. Вакцинация против туляремии показана только пациентам с отрицательной пробой.

В регистратуре поликлиники № 4 тоже не возникло проблем. Там нам сообщили телефон инфекциониста, которая подтвердила, что запись на вакцинацию открыта, но нужно подождать, пока наберется 20 желающих.

Получается, что везде, кроме самой крупной в городе поликлиники № 1, открыта запись на вакцинацию. Согласитесь, это выглядит несколько странно. Не исключено, что в регистратуре просто дают искаженную информацию. Это приводит к тому, что петрозаводчане, которые лечатся в поликлинике № 1, не могут своевременно привиться от опасного заболевания. Если же, действительно, вакцина в поликлинику не поступила, то самое время этой проблемой озаботиться Минздраву РК, так неравномерно распределившему данный препарат. Тем более, что в министерстве утверждали, что вакцины хватит на всех желающих.

Напомним, что болезнь протекает тяжело с очень высокой температурой, пониженным артериальным давлением, головной и мышечными болями. В некоторых случаях могут поражаться лимфатические узлы. В общем, болезнь опасная с тяжелым течением и неприятными последствиями.

Утешает то, что на территории России туляремия встречает редко. Исключением является Карелия. Вспышки туляремии были зарегистрированы в нашей республике в 2023 и 2024 годах. В 2023 году на территории Карелии, по данным управления Роспотребнадзора по РК, было зарегистрировано 189 случаев заболевания туляремией, что в 24 раза выше, чем в 2022 году. Чаще всего люди заражались в Пудожском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском районах и в Петрозаводске. Для сравнения, в Архангельской области в 2023 году «малой чумой» заболели три человека, в Смоленской и Мурманской области — по одному человеку.

По информации на середину июня 2024 года, в Карелии было выявлено 42 случая инфицирования туляремией, что в 21 раз больше, чем во всех других регионах страны, где заболели только двое.