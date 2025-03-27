Виктор Россыпнов рассказал о новых условиях программы расселения

Вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов стал участником проекта «От первого лица». Он рассказал о том, насколько неожиданно было для него назначение на новую должность, почему он от нее не отказался, а еще представил нового министра транспорта Карелии.

В Петрозаводске в рамках подготовки ко Дню Победы активно сносят аварийные расселенные дома. Строительные компании делают это безвозмездно. Снос бараков решили начать в первую очередь на улицах с именами героев войны. Также в рамках программы КРТ будут снесены дома перед застройкой территорий. Всего в Петрозаводске к концу года останется 30 бараков под снос из 80-ти, а в Карелии порядка 400.

Инициативные жители Суоярви обратились к главе Карелии, чтобы на улице Победы к 9 мая навели порядок. Часть этой улицы представляет собой полуразрушенные, сгоревшие дома. Уже 11 таких домов компании-волонтеры снесли.

Несмотря на активный снос аварийного жилья, новая программа расселения пока не началась ни в одном регионе. Федеральный центр не открыл лимиты для субъектов. Кроме того, новая программа будет с большим софинансированием: 40 процентов от общих средств должна будет внести республика. Начнется ли программа расселения в этом году - никто гарантировать не может.

А вот индивидуальное строительство в Карелии становится все популярнее. Самый притягательный район - Прионежский. Здесь, по словам Виктора Россыпнова, в год строится по 500 домов. И с такими темпами не справляются электростанции. Уже в этом году власти республики обещают запустить в работу новую электростанцию в деревне Половина, также в планах - реконструкция подстанции в Шуе.

Все подробности - в программе «От первого лица». // Видео: телеканал "Ника плюс".