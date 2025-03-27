Стоимость проезда в автобусах снизят в Карелии

В Карелии снизят стоимость проезда в автобусах №522, которые курсируют по маршруту «Петрозаводск-Суоярви».

Как сообщили в Карелавтотрансе, изменение стоимости билета произойдет уже с 28 марта.

Пассажирам, которые доедут из столицы Карелии до конечной в Суоярви нужно будет вместо 630 заплатить 530. Тем, кто добирается до Эссойлы вместо 430 нужно будет заплатить 350, а доехать до деревни Виданы обойдется не в 170, а 130 рублей.