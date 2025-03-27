Что говорил разведчик Безруков о переделе мира и Карелии

Организаторы семинара по приграничной безопасности в условиях передела мира предложили вспомнить выступление легендарного разведчика Андрея Безрукова (16+).

На лекции в Петрозаводске разговор шел о том, как технологический прогресс меняет мир, погружая его в экономический, политический и социальный кризис. Участники встречи задавали вопросы Безрукову, а глава Карелии Артур Парфенчиков давал пояснения по ситуации с приграничной безопасностью. Участники обсудили ситуацию вокруг Финляндии, Швеции, Англии, Украины.

Профессор РАНХиГС Юрий Савельев говорил об экономических рисках и передаче управления ИИ, об отсутствии управленческой субъектности у Карелии и миграционных рисках, о раздробленности и конфликтности местных элит, о деиндустриализации и исчерпании промышленного ресурса Карелии. Мнение эксперта вызвало резонанс в аудитории и возражение главы республики. Как отметили организаторы, мнения столкнулись, но в этом и суть подобных экспертных семинаров.