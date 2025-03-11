В Петрозаводске прошёл семинар с Андреем Безруковым

60 человек собрал третий семинар экспертного клуба Карелии «Приграничная безопасность Карелии в рамках передела мира», который проводил полковник внешней разведки в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков.

Глава республики Артур Парфенчиков обратился с приветственным словом к его участникам – военным, политикам, чиновникам, предпринимателям, общественным деятелям и дискуссировал об экономической безопасности Карелии.

Организатор и один из спикеров семинара Максим Мазуровский рассказал об итогах мероприятия и поделился своим мнением.

Считаю важным обсуждать это в условиях трансформации мира, сравнимой с тем, что происходило 100 лет назад, когда технологический прогресс привёл к двум мировым войнам или одной тридцатилетней с 200 миллионами потерянных убитыми и раненными. Тогда от нескольких аграрных империй осталось два супергосударства с ядерными ракетами и космической гонкой. Думаю, противостояние СССР и США закончилось бы крахом капитализма в 1990-х, если бы наши элиты не сдали Родину, проиграв идеологическую войну.

По словам Максима Мазуровского, автоматизация, роботизация, программы и нейросети делают человека ненужным, как трудовой и военный ресурс.

Загляните на 20-30 лет вперёд, и вы поймёте, что олигархам не надо увеличивать число работников и солдат. Их функции быстрее и дешевле выполнят роботы и программы. Самый высокооплачиваемый сотрудник – образованный, белый представитель среднего класса. То есть мы с вами.

Цифровизация и автоматизации требует всё больше энергии, а её не хватает. Поэтому устроили пандемию, а затем началась война за доступ к ресурсам. Заплатив кровавую цену, Россия выстояла в развязанной войне на Украине и санкционной (финансовой) войне и медленно, но уверенно начала воевать и на идеологическом фронте,

- считает эксперт.

У нас все шансы обрести суверенитет в глобальной гибридной войне, если мы осуществим рывок в технологиях и управлении, как СССР сделал в 30-е годы перед ВОВ. Тогда Сталин сказал: «Мы отстали от Запада на 50 лет, и либо мы проведём индустриализацию за 10 лет, либо нас сомнут». Сталин собрал страну в единый мотор, а в России сейчас две страны: одна воюет и приближает победу, другая – делает вид, что войны нет, и ждёт возвращения к прежнему миру, которого нет. Если мы не объединимся, мы останемся сырьевой колонией на задворках мира. Чтобы осознать происходящее и объединиться для действий, мы проводим этим семинары. Присоединяйтесь!

– написал Максим Мазуровский на своей странице.

Фото: М.Мазуровский