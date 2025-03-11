Массовые проверки пройдут на дорогах Петрозаводска

В среду, 12 марта, в Петрозаводске пройдут массовые проверки водителей. Об этом проинформировала пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

На дорогах города состоится рейд «Контроль трезвости». Сотрудники дорожной полиции будут выявлять водителей, которые сели за руль в сотоянии алкогольного опьянения.

Полицейские просят петрозаводчан оказывать содействие правоохранителям в поимке нетрезвых автомобилистов. Сообщать о таких случаях можно в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44.