27 марта 2025, 15:50
Взрывы на реке прогремят на юге Карелии
Спасатели проведут занятия по подрыву льда у поселка Ладва
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
В пятницу, 28 марта, на юге Карелии прогремят взрывы. Об этом предупреждает пресс-служба государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы будут проводить практическое занятие по подрыву льда на реке Ивена. Мероприятие намечено на период с 11 до 14 часов.
Подрывы льда пройдут на восточной окраине поселка Ладва, за пределами населенного пункта. Жителей поселка просят соблюдать спокойствие.