Взрывы на реке прогремят на юге Карелии

В пятницу, 28 марта, на юге Карелии прогремят взрывы. Об этом предупреждает пресс-служба государственного комитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сотрудники подразделения разминирования и взрывных работ Карельской республиканской поисково-спасательной службы будут проводить практическое занятие по подрыву льда на реке Ивена. Мероприятие намечено на период с 11 до 14 часов.

Подрывы льда пройдут на восточной окраине поселка Ладва, за пределами населенного пункта. Жителей поселка просят соблюдать спокойствие.