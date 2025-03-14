Петрозаводчанка не смогла вакцинироваться в Карелии от «малой чумы»

Текст, фото: Антонина Кябелева

По уровню заболеваемости туляремией, или «малой чумой», Карелия является самым опасным в России регионом. Те граждане, которые осведомлены об этой особо опасной инфекции, предпочитают заблаговременно обезопасить себя. Единственный надежный вариант защиты — сделать прививку.

Петрозаводчанка, которая большую часть времени проводит в загородном доме, расположенном в Пряжинском районе, решила заранее вакцинироваться. На это ее подтолкнул случай, который произошел с ее знакомым. Как рассказала женщина, один из ее приятелей в прошлом году заболел туляремией. Болезнь проходила очень тяжело, и мужчина едва выкарабкался.

Заболеть туляремией — дело случая и личной удачи. Болезнь передается грызунами, крысами, мышами, зайцами, заболеть можно после укуса комаров, клещей, слепней, бактерии могут проникнуть через инфицированную пищу или воду. Естественно, шансов подцепить туляремию летом значительно больше, чем зимой.

Болезнь протекает тяжело с очень высокой температурой, пониженным артериальным давлением, головной и мышечными болями. В некоторых случаях могут поражаться лимфатические узлы. В общем, болезнь опасная с тяжелым течением и неприятными последствиями.

Утешает то, что на территории России она встречает редко. Исключением является Карелия. Вспышки туляремии были зарегистрированы в нашей республике в 2023 и 2024 годах.

В 2023 году на территории Карелии, по данным Управления Роспотребнадзора по РК, было зарегистрировано 189 случаев заболевания туляремией, что в 24 раза выше, чем в 2022 году.

Чаще всего люди заражались в Пудожском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском районах и в Петрозаводске. Для сравнения, в Архангельской области в 2023 году «малой чумой» заболели три человека, в Смоленской и Мурманской областях — по одному человеку.

По информации на середину июня 2024 года, в Карелии было выявлено 42 случая инфицирования туляремией, что в 21 раз больше, чем во всех других регионах страны, где заболели только двое.

Моя собеседница рассказала, что в прошлом году тоже пыталась вакцинироваться от туляремии, и ее даже записали в специальный журнал в поликлинике. Дело в том, что одна ампула вакцины рассчитана на десять человек, и в поликлиниках заранее формируют группы для последующей вакцинации. Но в прошлом году из поликлиники ей так и не позвонили, затем начался дачный сезон, и петрозаводчанка отложила прививку на следующий год.

В марте 2025 года она обратилась в поликлинику, но там ответили, что прививки от туляремии не делают. Сделать вакцину за деньги тоже нельзя. Чтобы подтвердить слова обратившейся в нашу редакцию пенсионерки, я позвонила в платный медицинский центр, телефон которого мне сообщили в поликлинике. Там, действительно, сказали, что такие прививки они не делают.

Петрозаводчанка оказалась настойчивой и через соцсети обратилась в карельский Минздрав, чтобы ей объяснили, что происходит с вакциной.

«В настоящее время в Карелии против туляремии прививают граждан на территориях, где в этом году будут выявлены очаги инфекции»,

- объяснили в министерстве.

Естественно, подобный ответ женщину не устроил.

«Получается, сначала кто-то должен заболеть, а потом начнут прививать?»

- с возмущением вспоминала она свою реакцию на это сообщение.

Пенсионерка обратилась с аналогичным вопросом на страничку министра здравоохранения Михаила Охлопкова и получила ответ: дескать, все разъяснения вам уже дали, обращайтесь в Роспотребнадзор. В управление Роспотребнадзора женщина не дозвонилась и обратилась в наше издание.

В управлении Роспотребнадзора мне сообщили, что вакцина от туляремии буквально на днях поступила в Карелию и сейчас распределяется по медицинским учреждениям республики. В прошлом году постановление о проведении профилактических прививок против туляремии Главный санитарный врач по Карелии Людмила Котович подписала 22 февраля. В декабре 2024 года управление Роспотребнадзора направило в Минздрав Карелии предложения по проведению иммунизации в 2025 году. Там, в частности, был дан анализ заболеваемости туляремией в Карелии и предложено своевременно провести закупку вакцины. Как заверили меня в Роспотребнадзоре, сейчас завершается распределение вакцины по медучреждениям.

В карельском Минздраве тоже подтвердили, что в Карелию поступило 7 200 доз вакцины, и в ближайшее время стартует вакцинация. В министерстве считают, что этого количества вакцины достаточно для Карелии, хватит всем желающим.

Самое парадоксально, что в тот момент, когда в министерстве здравоохранения и Роспотребнадзоре мне рассказывали о поставках вакцины, моя собеседница получила еще одно сообщение со странички Михаила Охлопкова:

«В настоящее время поступления вакцины не ожидается».

Петрозаводчанка, которую я уже успела обнадежить скорыми перспективами вакцинации, вновь созвонилась со мной. Не секрет, что граждане чаще доверяют информации, полученной лично от министра, чем от журналиста.

Я все же надеюсь, что в Минздраве РК и Роспотребнадзоре мне сообщили правдивые сведения о поставках вакцины. Скорее всего, министр даже не подозревает, что распространяет недостоверную информацию через свою страничку в соцсетях. Но в этом случае стоит либо ее закрыть, либо так организовать работу, чтобы не вводить граждан в заблуждение. Ведь у нас люди привыкли верить высокопоставленным чиновникам, и недостоверная информация, связанная с медицинской помощью, кому-то может стоит здоровья.

Со своей стороны, мы обязательно проверим, поступила ли вакцина в городские поликлиники и появится ли у граждан возможность сделать прививку.