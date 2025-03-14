Мошенники научились использовать самозапрет на кредит для краж

Псевдосотрудники "Госуслуг" звонят жертве и говорят о техническом сбое при оформлении самокредита, после чего отправляют вирусную ссылку. Переходя по ней, мошенники могут получить доступ к настоящему профилю на портале "Госуслуг", об этом предупреждает РБК Карелия.

Аферисты сообщают жертве, что при оформлении самозапрета произошел сбой или эта функция была подключена по ошибке. Чтобы решить проблему, мошенники отправляют ссылку и просят ввести персональные данные. Если жертва действует по инструкции злоумышленников, то последние получают доступ к настоящему профилю "Госуслуг".

При переходе по ссылке на устройство может быть установлен вирус. Также мошенники могут получить удаленный доступ к телефону жертвы и завладеть всеми личными данными.