Россияне вошли в тройку лучших прыгунов на международных соревнованиях

В Германии на международных соревнованиях прыгунов в воду Евгений Кузнецов взял золото, а Никита Шлейхер - серебро. Третье место занял британец, о победах земляков сообщает "Спорт-Экспресс".

Спортсмены показали лучшие результаты на трехметровом трамплине. Евгений Кузнецов набрал 432,95 балла, а Никита Шлейхер - 404,45 балла.

International Divers Day - первые международные соревнования для российских прыгунов в воду, начиная с 2022 года. Это стало возможным благодаря смягчению критериев допуска россиян к соревнованиям.