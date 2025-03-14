14 марта 2025, 19:23
Общество

Россияне вошли в тройку лучших прыгунов на международных соревнованиях

Российские прыгуны в воду заняли первое и второе место
Фото: freepik

В Германии на международных соревнованиях прыгунов в воду Евгений Кузнецов взял золото, а Никита Шлейхер - серебро. Третье место занял британец, о победах земляков сообщает "Спорт-Экспресс"

Спортсмены показали лучшие результаты на трехметровом трамплине. Евгений Кузнецов набрал 432,95 балла, а Никита Шлейхер - 404,45 балла.

International Divers Day - первые международные соревнования для российских прыгунов в воду, начиная с 2022 года. Это стало возможным благодаря смягчению критериев допуска россиян к соревнованиям. 

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Метки: 
спорт
спортсмены
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международные соревнования
евгений кузнецов
Никита Шлейхер
прыгуны в воду