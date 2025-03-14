14 марта 2025, 18:59
Общество

Горе-рыбаков спасли в Финском заливе

Пятерых рыбаков сняли со льдины
Фото: unsplash // Michael Fenton

Спасатели МЧС помогли выбраться на берег рыбакам, которые застряли на льдине в Финском заливе. Мужчины не смогли добраться до суши самостоятельно, так как образовалась промоина, об этом рассказывает ТАСС. 

Ситуация произошла в районе поселка Ушково в Курортном районе Санкт-Петербурга. Спасатели МЧС доставили к берегу в целости и невредимости пяти рыбаков на катере на воздушной подушке. 

В ведомстве призвали россиян не рисковать и не выходить на лед. В Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу напомнили о запрете выхода на льды Финского залива и водоемов, который действует до 16 марта.

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Метки: 
Санкт-Петербург
финский залив
рыбалка
Рыбаки
МЧС
Спасатели