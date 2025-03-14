В Петрозаводске отремонтируют тротуары

Пресс-служба администрации Петрозаводска рассказала, что в ближайшее время тротуары в Октябрьском районе будут отремонтированы. Также в посте отметили, что ремонтные работы начнутся с началом дорожно-строительного сезона.

Отремонтируют тротуары от Ленинградской до Московской улицы по обеим сторонам. Также строительные работы пройдут на Мурманской улице - от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса (не включая участки в районе набережной Варкауса, 1, Мурманской улицы, 1А и 10).

Предстоящий ремонт - только один из этапов работ в Октябрьском районе. Второй этап запланирован на ближайшие годы.