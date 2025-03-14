Депутаты Законодательного собрания обсудили работу почты

14 марта на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Карелии депутатам была представлена новый руководитель УФПС по Республике Карелия Татьяна Иванищева. Директор управления рассказала депутатам о работе почтовой связи в регионе.

По поручению президента РФ в Карелии идет модернизация почтовой службы. В рамках программы с 2022 по 2024 годы было выполнено 12 комплексных ремонтов помещений отделений почтовой связи (ОПС). Построены 7 быстровозводимых конструкций (БВК) для размещения ОПС. Еще 19 отделений связи в республике попадают под действие программы, в частности, в текущем году будет модернизировано ОПС в поселке Кестеньга Лоухского района. В рамках модернизации в отделениях связи можно получить банковские и страховые услуги, купить продукты и товары первой необходимости. В некоторых отделениях появились даже уголки здоровья, где можно измерить температуру, давление.

В то же время по УФПС в 2024 году зафиксирован убыток в 66 миллионов. А 63 процента сотрудников получают доплату до МРОТ, поскольку заработные платы очень низкие.

Конечно, эти общие сведения мало удовлетворили депутатов, которые поучают массу обращений от избирателей с жалобами на плохую работу почты. Поэтому было много вопросов-пожеланий.

Например, депутат Андронов спросил, почему почта в Карелии до сих пор не работает с маркетплейсами? Ведь сегодня люди покупают на электронных площадках все – и как раз это могло бы принести почте дополнительные доходы.

В ответ Татьяна Иванищева пообещала, что уже в этом году пункты Вайлдберис появятся в каждом почтовом отделении в Карелии.

Депутат Андруневич поинтересовался: неужели нельзя наладить современную систему извещений и получении почты? Например, отправлять СМС на телефон…

По словам Иванищевой, оказывается, порядок доставки заказной корреспонденции был искажен. По правилам почтальон несет заказное письмо по адресу, и только если адресата нет дома, опускает в почтовый ящик извещение. Электронные уведомления приходят только тем, кто подключен в Госуслугам.

Отвечая на вопрос депутата Слабуновой о том, какие первоочередные дела перед собой видит директор УФПС, Иванищева ответила:

«Я искренне считаю, что почта – это точка притяжения в сельской местности. Конечно, ненормально, что более трети населенных пунктов в Карелии не имеют отделений связи. Надо обратить внимание на так называемые временно закрытые отделения связи – таких в республике насчитывается уже 27. Надо обратно открывать их все! Проблема в том, что там в основном аварийные помещения, надо строить новые. И вторая проблема – нет сотрудников. Молодежи в селе нет, старики работать не хотят, зарплаты маленькие… Будем пытаться решить».

Подводя итог обсуждению, председатель комитета Леонид Лиминчук сказал: «Приятно, что к нам в республику приезжают новые специалисты, управленцы. Им лучше, чем нам, видна разница в подходах к работе почты в других регионах. Надеюсь, это позволит почте в Карелии развиваться».

Депутаты приняли информацию УФПС к сведению.

Фото: ЗС РК