Жители Заозерья отстаивают свои права в суде

Жители Заозерья с коллективным иском обратились в суд. Они убеждены, что их права нарушены в плане участия в публичных слушаниях по вопросу формирования бюджета поселения на 2025 год.

По оценке юриста, бюджет Заозерского поселения нельзя даже назвать социально-ориентрованным, на острые вопросы - это дороги, уличное освещение, уборка береговой территории - суммы расходов не растут. Но увеличиваются другие показатели - содержание главы и ее аппарата.

В Прионежском суде активистам отказали. Они уже готовят апелляционную жалобу в Верховный суд Карелии. По мнению исцов, такая судебная практика сводит к нулю функцию и значимость публичных слушаний вообще.

Напомним, что судья Прионежского районного суда Баранова нашей съемочной группе снимать в зале заседания не разрешила. На рассмотрение иска мы не попали, но сюжет сделали. // Видео телеканал "Ника плюс".