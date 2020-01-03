В новом году вступают в силу важные изменения в законах

МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12,13 тыс. руб. (прожиточный минимум за второй квартал 2019 года). Он вырастет на 850 руб., или 7,5 процента. По подсчетам Минтруда, для этого потребуется 20,9 млрд руб. из федерального и региональных бюджетов.

Социальные выплаты

Страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6 процента с 1 января. Их средний размер составит 16,4 тыс. руб. в месяц. Пенсии по гособеспечению, например, по старости и инвалидности, вырастут на 7 процентов с 1 апреля. В соответствии с новым механизмом индексации пенсионеры, если новая пенсия превысит прожиточный минимум, не потеряют социальные доплаты.

С 1 января отменены пособия по уходу за ребенком в размере 50 руб., которые выплачиваются до достижения им возраста трех лет. Мера была введена еще президентом Борисом Ельциным в 1994 году. Выплаты продолжат получать родители, дети которых родились до начала нового года.

С 1 января увеличивается количество семей, имеющих право на выплаты на первого или второго ребенка. Теперь для получения пособия доход каждого родителя не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе (раньше порог был установлен на уровне полутора размеров прожиточного минимума). Заявление можно подать до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полуторалетнего, как раньше.

Налоги, сборы и пошлины

С 1 января по всей стране для расчета налога на недвижимость больше не используется инвентаризационная стоимость квартиры. Переход к кадастровой стоимости как налоговой базе начался в 2015 году, тогда это правило ввели в 28 регионах, в том числе в Москве. До 1 января 2020 года субъекты Федерации могли самостоятельно назначить дату нововведения. Также 1 января заканчивается переходный период, в течение которого проводить оценку кадастровой стоимости могли частные оценщики (институт государственной кадастровой оценки ввели в 2017 году).

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 января появился в 19 новых регионах, среди них Санкт-Петербург, Ростовская и Челябинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а с 1 июля распространится на всю Россию. В качестве эксперимента этот режим был введен в 2019 году в четырех регионах — Москве и Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. В рамках режима предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц, например таксисты, репетиторы и няни, отчисляют подоходный налог в размере 4 процента в случае работы с физлицами и 6 процентов при работе с компаниями.

Самозанятые заплатили свыше 1 млрд руб. налогов в 2019 году.

Экономика

С 1 января порог беспошлинной трансграничной торговли снижается до €200 (в 2019 году стоимость отправления не должна была превышать €500). Еще одно ограничение — вес посылки не должен превышать 31 кг. Такие требования зафиксированы в решении Совета Евразийской экономической комиссии 2017 года.

С 1 января вступит в силу серия послаблений в отношении НДФЛ. Внесенные в Налоговый кодекс поправки освободят от подоходного налога материальную помощь, которую получают студенты, аспиранты, ординаторы и т.д.

Также с 1 января НДФЛ можно будет не платить при продаже квартиры спустя три года после ее приобретения (а не пять лет, как раньше). Но это правило коснется только продажи единственного жилья. Если в собственности находится еще какая-то недвижимость, минимальный срок владения для безналоговой продажи по-прежнему составит пять лет.

Алкоголь

С 1 января повышены минимальные цены на алкогольные напитки крепостью более 28 градусов. Например, 0,5 л водки крепостью 40 градусов будет стоить минимум 230 руб. (ранее — 215 руб.), а коньяк — 433 руб. против 388 руб. в 2019 году.

1 января вступил в силу закон о новой системе акцизов на вина. Теперь ставки для российских и зарубежных вин будут одинаковыми и составят в новом году 31 руб. за литр, в 2021 году — 32 руб., а в 2022-м — 33 руб. Акциз на игристые вина составит 40, 41 и 43 руб. за литр в ближайшие три года. До этого российские вина облагались акцизом по льготной ставке. Также закон вводит ставки для виноматериалов. Производители, использующие российское сырье, смогут получить налоговый вычет.

В конце июня вступит в силу закон о виноградарстве и виноделии. Он закрепляет понятие «вино России», а также определяет принципы господдержки и регулирования в отрасли. Например, он устанавливает технические требования и систему защиты продукта по географическому указанию. Закон не коснется людей с личным подсобным хозяйством.

Табак

С 1 января акциз на сигареты составил 1966 руб. за 1 тыс. штук + 14,5 процента расчетной стоимости. В 2021 и 2022 годах он поднимется до 2045 и 2127 руб. соответственно. Закон также вводит акцизы для многоразовых электронных сигарет и всех устройств для нагревания табака.

8 января вступит в силу закон, возвращающий курилки в аэропорты. Их можно будет оборудовать в зонах, где находятся зарегистрированные и прошедшие предполетный досмотр, а также следующие транзитом пассажиры. Курилки должны быть устроены так, чтобы курящих не было видно из других помещений.

Лекарства

1 марта 2020 года вступят в силу основные положения закона, разрешающего ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов, необходимых пациентам по решению врачебной комиссии. Закон был разработан после случаев задержания матерей детей-инвалидов, заказавших незарегистрированные лекарства за рубежом (например, противосудорожный «Фризиум», подпадающий под закон об обороте наркотических веществ).

Жилье

С 1 июля начнется внедрение «умных» счетчиков электроэнергии, предусмотренное законом 2018 года. Такие счетчики смогут передавать показания удаленно. С этой даты интеллектуальные системы учета будут устанавливать потребителям при выходе из строя старых устройств. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании. Закон предусматривает возможность штрафов для компаний, которые не смогут предоставить потребителям доступ к «умным» счетчикам после 1 января 2023 года.

1 января вступили в силу поправки о компенсациях для добросовестных приобретателей, у которых истребовали жилье, например в случае продажи квартиры мошенниками по подложным документам без ведома собственника. По новым правилам компенсация должна быть выплачена, если через полгода после решения суда взыскание не произведено или произведено частично. Размер компенсации определит суд на основании реального ущерба или кадастровой стоимости жилья на момент вступления в силу судебного акта.

Автомобили

1 января вступил в силу приказ Минтранса, запрещающий создание парковок для коммерческого транспорта рядом с многоквартирными домами. Речь идет об автомобилях, принадлежащих юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров или грузов.

1 октября 2020 года вступают в силу основные требования постановления правительства, изменяющие процедуру экзамена на водительские права. «Площадка» будет отменена, будущим водителям придется сдавать единый практический экзамен. Экзаменующимся заранее будет известен только список улиц, на которых может пройти испытание, а не конкретная улица. Обучаться вождению можно будет на магистралях со скоростью выше 60 км/ч.

С 1 января 2020 года изменились правила получения автомобильных номеров. Номерные знаки будут выдавать не только в ГИБДД, но и в специализированных компаниях. Номер будет привязываться к региону, где зарегистрирован водитель, вне зависимости от места приобретения машины.

1 января вступают в силу требования к дополнительной маркировке автомобиля. Постановление правительства указывает, что ее нужно будет нанести для совершения регистрационных действий, если маркировка самого ТС или его основного компонента (кузова, рамы или кабины) уничтожена коррозией, в случае ремонта и по другим причинам. В постановлении прямо не указывается обязанность всех владельцев автомобилей с отсутствующей маркировкой нанести дополнительную.

С 8 июня заработают новые правила техосмотра. В новом году процесс будут обязательно фиксировать на фото. Снимки будут храниться в автоматизированной информационной системе. Диагностическую карту станут оформлять в электронном виде.

1 января вступил в силу закон, устанавливающий ставки акцизов на автомобили, бензин и дизтопливо на ближайшие три года. В 2020 году акциз на бензин пятого класса составит 12,75 тыс. руб. за тонну, а на дизтопливо — 8,84 тыс. руб. за тонну.

1 января вступило в силу постановление правительства, значительно повышающее размеры утилизационного сбора для автомобилей. Больше всего вырастет сумма для легковых машин с объемом двигателя более 3,5 л (на 145 процентов).

Общественный транспорт

2 марта вступит в силу закон, разрешающий транспортной полиции применять электрошокеры для отражения нападения на объекты транспорта и инфраструктуры и при задержании преступников, которые собираются скрыться или оказать сопротивление. Запрещено применять электрошокеры к инвалидам, беременным и малолетним, если они не оказывают вооруженного сопротивления. Использовать спецсредство без предупреждения в таком случае можно, только если преступник представляет угрозу для жизни других людей.

С 1 января стали бесплатными туалеты на вокзалах. Решение приняла Дирекция железнодорожных вокзалов. Всего в ее ведении находятся 344 вокзала дальнего следования в крупных городах.

Электроника

1 июля 2020 года вступит в силу закон об обязательной предустановке российского ПО на продающиеся в России смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Полный список товаров определит правительство. За нарушение требований об отечественном софте индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 500 тыс. руб., компаниям — до 1 млн руб.

СМИ

1 февраля вступают в силу поправки, устанавливающие штрафы за нарушение требований к СМИ-иноагентам. Максимальные санкции предусмотрены за грубое нарушение порядка деятельности (более двух раз за год): гражданам грозит штраф 100 тыс. руб. или административный арест до 15 суток, должностным лицам — 200 тыс. руб., а юрлицам — 5 млн руб.

Еще 2 декабря 2019 года вступили в силу поправки в законодательство, которые позволяют присваивать статус иностранного агента физическим лицам, а также расширяют список СМИ, к которым относится этот статус. Согласно закону физлицо-иноагент должно будет зарегистрироваться в Минюсте, маркировать распространяемую им информацию и, как СМИ, платить штраф при нарушении закона об иноагентах. В соответствии с новыми поправками иностранные СМИ будут обязаны зарегистрировать юрлицо в России. СМИ, включенные в реестр иноагентов, должны будут учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.

Документация

С 2020 года начнется эксперимент по переходу на электронные трудовые книжки. До 31 декабря 2020 года он будет добровольным: перевести документ в электронный вид можно будет в МФЦ, на портале госуслуг, на последнем месте работы или в Пенсионном фонде. Для впервые принятых на работу после этого периода бумажные трудовые книжки заводить не будут.

Животные

1 января вступили в силу отдельные положения закона «Об ответственном обращении с животными» (сам закон заработал в конце 2018 года):

Запрет на выгул без намордника и поводка собак потенциально опасных пород (список утвержден правительством). Исключение составляет выгул на своей огороженной территории.

Запрет контактных зоопарков. Также запрещено применять причиняющие вред лекарственные средства к животным, участвующим в культурно-зрелищных мероприятиях.

Запрет на содержание дома диких животных (список также утвержден правительством). Животных, приобретенных до 1 января 2020 года, владельцам разрешено держать у себя до естественной смерти питомца.

Приюты будут нести по отношению к животным такую же ответственность, как и владельцы. Умерщвлять животных без медицинских показаний, несовместимых с жизнью, запрещается.

Будут отрегулированы правила отлова безнадзорных животных. Его нельзя будет проводить методами, подразумевающими жестокое обращение, отловленных животных будут передавать приютам, стерилизовать и возвращать в место обитания с неснимаемой меткой (если животное не проявляет немотивированную агрессию). Животных с такими метками отлавливать повторно запретят. Также нельзя будет подвергать отлову животных, имеющих бирки и другие носители данных их владельцев, — их обязаны будут передать хозяевам. Процесс отлова будут фиксировать на видео.