В Минздраве прокомментировали проблемы с вакциной в Петрозаводске

В Минздраве РК прокомментировали проблему с вакциной от коронавируса в Петрозаводске. Напомним, на прошлой неделе горожане жаловались на невозможность привиться из-за отсутствия препарата.

«Так случилось, что 12 июня вакцина закончилась во всех мобильных прививочных пунктах, включая прививочный пункт в ТРЦ «Лотос Плаза», и в Минздрав Карелии стали поступать обращения граждан, которые не смогли привиться против ковида. В тот же день, поздно вечером, в Карелию поступила очередная партия «Спутника V» - 4500 доз, и «Карелфармом» сразу же началась доставка вакцины в прививочные пункты»,

- отметили в ведомстве.



Сегодня в «Лотос Плазе» вакцинация возобновилась, сообщили в Минздраве. В ведомстве подчеркнули, что темпы вакцинации в республике - одни из самых высоких в стране. Фото источника