В Петрозаводске заканчивается вакцина от коронавируса

В карельской столице начались перебои с поставками вакцины от коронавируса. На это пожаловался один из читателей портала «Петрозаводск говорит». Мужчина заявил, что обзвонил несколько поликлиник, и везде ему отказали, сославшись на отсутствие препарата.

«Петрозаводск говорит» проделал то же самое. В поликлинике №1 нам сообщили, что вакцина у них закончилась. В поликлинике №2 препарат есть, но его очень мало. В поликлинике №3 вакцина имеется. Наконец, в поликлинике №4 кончились запасы «Спутник V», однако можно получить прививку другими российскими препаратами.

В Министерстве здравоохранения Карелии нам сообщили, что уже завтра ожидается поступление 4,2 тысячи доз препарата. Учитывая, что одна поликлиника в среднем делает сто прививок в день, этих запасов надолго тоже может не хватить.

– Вакцина поступает по линии федерального Минздрава, в объемах, им и определяемых, – уточнили в ведомстве. Фото tildacdn.com