14 июня 2021, 15:53
Клещи за неделю укусили больше 400 человек в Карелии
В Медвежьегорском районе зафиксирован случай подозрения на энцефалит
За прошедшую неделю в медицинские учреждения Карелии с жалобами на присасывания клещей обратились 408 человек. Среди них 104 ребенка. Такую информацию приводит республиканское управление Роспотребнадзора.
Всего с начала сезона в республике клещи укусили 1975 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 1039 обращений.
Первый случай присасывания клеща в Карелии в этом году зафиксирован 14 апреля. Это произошло в Пряжинском районе.
За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой энцефалит. Врачи выявили его в Медвежьегорском районе. Фото kleshei-net.ru