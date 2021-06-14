Клещи за неделю укусили больше 400 человек в Карелии

За прошедшую неделю в медицинские учреждения Карелии с жалобами на присасывания клещей обратились 408 человек. Среди них 104 ребенка. Такую информацию приводит республиканское управление Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона в республике клещи укусили 1975 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 1039 обращений.

Первый случай присасывания клеща в Карелии в этом году зафиксирован 14 апреля. Это произошло в Пряжинском районе.

За прошедшую неделю зарегистрирован один случай подозрения на клещевой энцефалит. Врачи выявили его в Медвежьегорском районе. Фото kleshei-net.ru