МЧС предупреждает жителей Карелии о ливнях и сильном ветре

Утром и днем 15 июня в Карелии ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 20 м/с. На республику также обрушатся ливни. Это касается преимущественно северных районов.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, Костомукша и все районы Карелии.

В министерстве рекомендуют жителям и гостям республики не рубить самостоятельно упавшие деревья, не приближаться к провисшим проводам, не оставлять транспортные средства вблизи от слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Следует ограничить поездки на личном транспорте, нахождение детей на улице, движение по пешеходным подвесным мостам. Не рекомендуется выходить в акватории крупных водоемов. Фото mk.ru