В МФЦ Петрозаводска ажиотаж, длинные очереди и нет защиты от вируса

25 марта петрозаводский многофункциональный центр на Литейной площади работает с усиленной нагрузкой. Небывалый наплыв граждан, сообщили в МФЦ, наблюдается уже третий день. Это связывают с тем, что государственные органы власти прекратили прием граждан, и все ринулись в МФЦ в центре города.

Предпринимательница Оксана оставила письменную жалобу, посетив 25 марта МФЦ на Литейной площади. Она объяснила, что должна регулярно регистрировать иностранных граждан. Попытка проделать привычную процедуру в МФЦ в Соломенном или на набережной Гюллинга закончилась фиаско. Ей объяснили, что теперь мигрантов поставить на учет можно в единственном месте — в МФЦ на Литейной площади.

- Я приехала в Соломенное. Там никаких очередей нет. Но девушки сказали, что теперь зарегистрировать мигрантов можно только на Литейной площади. Приехала сюда. Народу тьма. Я была 25-й в очереди. Попыталась выяснить, почему теперь только в одном месте можно зарегистрировать иностранных граждан. Мне объяснили, что в других МФЦ нет защитных стекол. При этом все регистраторы в МФЦ на Литейной площади сидят без масок, работают без перчаток, а для посетителей нет даже дезинфицирующих средств,

- возмущалась Оксана.

Женщина написала жалобу в МФЦ и в прокуратуру.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» в тот же день нанес визит в МФЦ на Литейной площади. Несколько десятков людей ждали своей очереди. Для посетителей не хватало свободных стульев, некоторые вынуждены были толпиться в проходе. Дистанцию в два метра, естественно, никто не соблюдал. Такого наплыва посетителей здесь давно не видели. Никаких признаков дезинфицирующих средств для граждан обнаружить не удалось. Ни одного человека в защитной маске, несмотря на явный перебор с посетителями, видно не было. Девушки-регистраторы работали без масок и перчаток. Граждане признавались, что, конечно, ждать приходится долго, но у них нет другого выхода.

Комментарий согласилась дать главный специалист центра, исполняющая обязанности начальника отдела Надежда Аникиева. Она подтвердила, что, действительно, зарегистрировать иностранных граждан теперь можно только на Литейной площади.

Дезинфицирующие средства для обработки рук, отметила Надежда Станиславовна, у сотрудников центра есть, и они регулярно ими пользуются. Действительно, на столе у Аникиевой стояла небольшая бутылочка с жидкостью.

- А для людей, которые к вам пришли? - поинтересовалась я.

- А для людей, которые пришли, нет, - ответила Надежда Аникиева.

Она сказала, что пока антисептика для заявителей центру не дали. Но специалисты руки обрабатывают. Каждые два часа, рассказала главный специалист, в центре проходит влажная уборка пластиковых поверхностей: вытирают все стекла снаружи и изнутри, а также поверхности столов. Стены обрабатывают раз в день специальным раствором. По словам Аникиевой, всем сотрудникам выданы маски и перчатки. Почему же они ими не пользуются?

- Сотрудники сами принимают решение, надевать им маски или нет. Перчатки частично выданы. Ими пользуются, но не все,

- сказала Аникиева.

Она подтвердила, что, действительно, в МФЦ наблюдается небывалый наплыв народа.

- Мы людей предупреждаем, что придется ждать долго. Просим по возможности переходить на предоставление услуг в электронном виде через портал госуслуг, - сказала Надежда Станиславовна.

Она добавила, что обычно ожидание в очереди больше получаса — большая редкость. 25 марта все антирекорды были побиты, и людям приходится ждать значительно дольше. Ситуацию усугубляет еще и то, что часть сотрудников заболела и вышла на больничный.

Страшно представить, что будет творится в МФЦ 26 и 27 марта после заявления президента страны Владимира Путина, объявившего следующую неделю нерабочей. В этой ситуации обеспечить граждан хотя бы дезинфицирующими средствами, а сотрудников все же обязать надеть маски и перчатки, если они действительно есть, с моей точки зрения, нужно в срочном порядке. Если, конечно, в структурах власти Карелии кто-то серьезно относится к коронавирусу.

Антонина Кябелева