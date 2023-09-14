В Карелии создана группа помощи осужденным сямозерским инструкторам

В социальной сети в ВКонтакте создана группа помощи двум молодым парням, которых признали виновными в гибели 14 детей в лагере «Парк-Отель «Сямозеро».

11 сентября судья Петрозаводского городского суда Елена Голяева вынесла приговор бывшим инструкторам лагеря Павлу Ильину и Валерию Круподерщикову - Круподерщиков должен провести в колонии 6 лет, а Ильин – 5 лет. Также судья удовлетворила гражданские иски потерпевших: в общей сложности Круподерщиков должен выплатить потерпевшим в счет компенсации морального вреда 36 миллионов рублей, а Ильин – 17 миллионов 700 тысяч рублей.

Многие в Карелии называют это решение суда несправедливым и жестоким. Ильина вообще не было в момент трагедии на озере, а Круподерщиков пытался спасти детей, не сбежал, не бросил своих подопечных.

Создатели группы поддержки продолжают бороться за ребят и просят оказать любую посильную помощь.

"Делаем все что можем. Подали заявку в программу "Человек и закон" . Написали письмо Эдуарду Петрову, автору и ведущему программы «Расследование Эдуарда Петрова» («Честный детектив»). Подготовили обращение к главе РК Парфенчикову Артуру Олеговичу, также написали ВРИО мэра Петрозаводска Колыхматовой Инне Сергеевне, пока только в социальных сетях, но планируем попасть на официальную встречу",

- сообщается в группе.

Оказать финансовую помощь можно по реквизитам, указанным в сообществе. // Фото: "Петрозаводск говорит".

