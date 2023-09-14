Дочке мобилизованного пришлось добиваться законной выплаты через суд

Суд в Петрозаводске рассмотрел гражданский иск студентки ПетрГУ к центру социальной работы Карелии. Девушка просила предоставить ей меру соцподдержки, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.

Отца 23-летней петрозаводчанки призвали на военную службу в рамках мобилизации. Минсоцзащиты республики предоставляет сленам семей таких граждан единовременную денежную выплату в сумме 50 тысяч рублей.

Однако девушке отказали, так как из-за своего возраста она якобы не имеет права на эту помощь. Такую позицию центра социальной работы суд признал несостоятельной.

Право на денежную выплату возникло у истицы до достижения 23-летнего возраста. Когда она узнала о призыве отца на военную службу, то сразу обратилась в центр соцработы.

Вопрос прекращения права на эту единовременную выплату у лица, не успевшего реализовать такое право достижением 23-летнего возраста, региональным законодательством не урегулирован, отметили в пресс-службе судебной инстанции. Так что требования петрозаводчанки удовлетворили и обязали выплатить ей деньги. // фото: arodsje/pixabay.com