В Карелии неблагополучным детям помогли создать благополучные семьи

Социально-реабилитационный центр «Надежда» ровно двадцать лет назад отметил свой первый значимый юбилей. Работники центра десять лет помогали несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. За это время в центре побывало почти две с половиной тысячи детей. Когда в Петрозаводске в 1994 году открывали приют для детей, ни власти, ни социальные педагоги не могли и предположить, насколько он будет востребован. Сначала центр реабилитации располагался в крохотном помещении на улице Краснофлотской. Со временем он получил помещение на Володарского (сейчас его адрес – Судостроительная).

«Мы осенью проводили ремонт, и не могли принимать то количество детей, которое принимаем обычно, - сообщила Ольга Клевина, директор центра «Надежда». – И для города это было серьезной проблемой, потому что приходилось оперативно решать, каким образом устроить тех детей, кого нужно было из семьи забрать на тот момент. Мы знаем, что мы нужны городу!»

В центре работали специалисты разного профиля: психологи, социальные работники, психотерапевты и психиатры. Воспитатели рассказали, что иногда в центр дети поступают настолько истощенные, что им требовалась помощь самых разных врачей.

Поначалу несовершеннолетних в центр приводили только милиционеры. Но за 10 лет многое изменилось. Туда направлять детей начали социальные педагоги, а иногда дети приходили и сами. Основная причина – пьянство родителей и жестокое обращение. «Мы с ним сталкиваемся практически каждый день, - отметила Зинаида Лукичева, заведующая приемным отделением центра. – Даже то, что ребенок ходит голодный, то, что он вынужден попрошайничать, это уже жестокое обращение. А бывает такое, что его просто избивают. Жалко на них смотреть».

Главное, считали педагоги, вернуть ребенка в семью, не допустить в детский дом. Для этого они вели работу и с самими детьми, и с их родителями. Домой отсюда возвращалось примерно 70% детей.

«Мы очень рады тому, что смогли им помочь социализироваться настолько, что некоторые из них сегодня уже создали семьи. Это хорошие семьи, любящие семьи, они воспитывают своих детей, и мы думаем, что они не повторят опыт своих родителей», - сказала Ольга Клевина.

Бывали случаи, когда выпускники центра возвращались, чтобы помочь работать воспитателям. Такого отношения к ним, как в «Надежде», они никогда не видели дома. Наверное, самое трогательное в этом репортаже – то, как отзывались о центре сами воспитанники. В 2003 году в центре появился попечительский совет, в который вошли представители крупных предприятий и фирм. Их тоже пригласили на юбилейный праздник. Хотя, как заметили сотрудники центра, ничего праздничного в круглой дате не было. Дата означала лишь то, что десять лет центр принимал все новых и новых беспризорных, голодных детей, брошенных родителями.

Сегодня мы поздравляем всех сотрудников центра и всех, кому они сумели помочь, с 30-летием центра.

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27 марта во всем мире отмечают День театра. В этот день в Петрозаводске на площади Кирова собрались участники школьных театральных студий. С такого шествия уже четвертый год подряд начинался местный фестиваль «Театральные ладушки». Каждый раз организаторы придумывали для его открытия новые сюрпризы. И 2004 год не стал исключением.

В тот раз все началось на троллейбусной остановке. «Один чудак» зашел в троллейбус №1 и завел разговор с пассажирами, предварительно поздравив их с праздником. Всем пассажирам достался совершенно бесплатный билет, но взамен от них требовалось стать ненадолго актерами. Многие без всякого стеснения читали стихи, молодцы петрозаводчане! Они включились в игру, и получился первый «троллейбусный» спектакль под названием «Весь мир – театр». Его режиссером выступил руководитель студенческого театра «Стены и мосты» Алексей Бабенко. Он не уставал хвалить жителей Петрозаводска: «Вы знаете, какие у нас замечательные люди в городе! Какие доверчивые, искренние, настоящие!» Кстати, ездил с различными развлекательными акциями в троллейбусе Алексей Бабенко не впервые. Артист и режиссер участвовал в Первоапрельском розыгрыше на телеканале «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики.

Площадь Кирова, на которой совершалась кульминация праздника, вполне могла называться и Театральной. Из пяти существовавших на тот момент столичных театров на площади располагалось четыре – Русская драма, Музыкальный, Театр кукол и Национальный. А в половине петрозаводских школ существовали самодеятельные детские театры – около тридцати. Все они стали участниками Четвертого фестиваля «Театральные ладушки». Организовала его директор Детского театрального центра Елена Солнцева. Ребята вместе со своими педагогами прошли по главной улице с оркестром. Возложили цветы к Вечному огню. Показы спектаклей шли каждый день на разных сценах города в течение четырех дней.

А студенты приготовили к Дню театра свой подарок. В Петрозаводске накануне открылся Первый фестиваль молодежных любительских театров. Когда-то в Карельском педагогическом университете лишь факультет иностранных языков славился своими театральными затеями. Но все изменилось – «заболели» театром не только на инязе. И вот город дорос до собственного фестиваля.

«У нас педагогический вуз, нас готовят на учительскую работу, а любой учитель – он ведь актер по сути», - отметил Максим Алиев из театра «БЭСТ».

Кроме местных талантов на фестиваль пригласили студенческие театры из Сортавалы и Петербурга. Почти у всех были классические постановки, серьезные авторы. Судя по программе первого фестиваля, тогдашние студенты устали от КВНа, от всего веселящего и немудрящего. Они стали читать серьезную литературу, брались за классику.

«КВН и капустники – это первый этап, они же легче. А классика сложнее, и она интереснее!» - считала Любовь Шведова из театра «Дети понедельника» (Сортавала).

За три фестивальных дня студентам предстояло не только развлекаться, показывая друг другу спектакли. У них была еще и плотная программа – уроки, встречи, мастер-классы. Успевать всюду было трудно.

«Приходится на чем-то экономить. На сне! Не на учебе», - признался Антон Гончаров, гость из Санкт-Петербурга. Все спектакли можно было смотреть бесплатно, они проходили в актовом зале Педуниверситета на Пушкинской.

Таким было 27 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ Lina Trochez