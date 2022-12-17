Равнодушие родителей привело к беде: в Петрозаводске погибли подростки

Сотрудники Управления внутренних дел Петрозаводска ровно 20 лет назад отчитались о работе с несовершеннолетними правонарушителями.

«Судя по данным работников милиции, жить в здоровом и благополучном обществе нам с вами предстоит еще не скоро» - такой вывод сделали журналисты, ознакомившись с данными.

В 2002 году несовершеннолетние подростки успели совершить 353 преступления (данные за 11 месяцев года). Об этом рассказал начальник ОБНОН ОВД Петрозаводска Ольга Филиппенкова. Преимущественно кражи, разбойные нападения и грабежи. На учете в детской комнате милиции состояло 435 несовершеннолетних подростков. Из них 57 были осуждены к условной мере наказания. Эта цифра была приблизительной, ее нельзя сопоставить с цифрами аналогичного периода других лет. Одно можно было сказать точно: «Не больше пятисот все время. В таких пределах. Но здесь снижение составило то, что в 2001 году была амнистия. И много несовершеннолетних у нас снято с учета в связи с амнистией», - сообщила Ольга Филиппенкова.

За этот период в городские отделы внутренних дел доставлялось более тысячи несовершеннолетних. Из них чуть больше половины – за правонарушения. Остальные, как это называют сотрудники, находились в социально опасном положении, то есть это беспризорники, попрошайки. Задачи милиции в том, чтобы определить таких детей в приюты. В Петрозаводске был центр «Надежда» для городских детей и Центр помощи семье и детям для ребят из районов Карелии. Но это временное убежище. После детям предстояло вновь вернуться или на улицу, или в семью, где они никому не были нужны.

«В результате отсутствия контроля за детьми они приобщаются к токсикомании. Вот дети занимались токсикоманией на крыше 9-этажного дома. Там создали пожар. Один ребенок обгорел. Дети надышались там. Один потерял сознание. Но когда пришли домой те, которые не пострадали от пожара, родители не обратили даже внимания, что от них пахнет бензином», - с горечью говорила Татьяна Иванова, инспектор по работе с неблагополучными семьями.

В Петрозаводске в те годы было четыре Детских дома, все они были переполнены. На учете в милиции состояло 218 семей, в которых родители не исполняли обязанности по воспитанию детей. Но социальные педагоги и милиция дружно считали, что лишать родительских прав – для многих семей не выход.

«Рассматривали этот вопрос, решили, что подростки не будут проживать в детском доме, будут убегать. То есть мы все обязанности родительские переложим на общество»,

- сказала Татьяна Иванова.

Так что наше гуманное государство никаких других мер кроме административной ответственности для родителей, бросивших на произвол судьбы своих детей, не предусматривало.

В Карелии в те дни гостил легендарный кукольный театр Образцова. На сценах Музыкального театра в Петрозаводске и Дворца Культуры в Кондопоге прошли спектакли ведущего режиссера театра Андрея Денникова. Это стало событием в культурной жизни республики.

Спектакли Андрея Денникова с большим успехом шли в Москве, Франции, Италии. Его работы были признаны, и критики не скупились на похвалы. Благодаря камерному фестивалю, в рамках которого привезли эту постановку, и петрозаводской публике посчастливилось познакомиться с творчеством Денникова.

«Фестиваль – это способ поиска самого лучшего. И если с такой любовью дается возможность нам увидеть то, что видит столица, мне кажется, это хорошо», - заявил Александр Коктомов, директор Костомукшского камерного фестиваля.

В интервью перед спектаклем режиссер-постановщик спектакля Андрей Денников признался, что к Карелии испытывает теплые чувства. Благодаря фестивалю он познакомился и подружился с замечательными людьми. И приняв новое приглашение друзей, Андрей решил показать у нас свой премьерный спектакль «Исповедь хулигана» о жизни поэта Сергея Есенина. Московская премьера должна была состояться 28 декабря в день смерти поэта.

«Мне кажется, это хорошая традиция – если премьеру хочешь показать так, чтобы понять настоящее дыхание зрительного зала, то нужно, мне кажется, привозить эту премьеру в Петрозаводск или в Костомукшу. Потому что тут публика настолько непосредственна в хорошем смысле слова, воспринимает с открытой душой. Если не нравится – то не нравится, тут уж никуда не денешься. И это самый строгий суд», - заметил Андрей Денников.

На суд петрозаводчан он вынес исповедь трагического поэта. Он сам написал пьесу, придумал сценографию, сделал кукол и сам же исполнил все роли. Артист признался, что Есенин ему слишком дорог, чтобы делить его с кем-нибудь еще. Получился моноспектакль.

«Актер должен иметь возможность и право проявить себя в моноспектакле. На мой взгляд, это такой спектакль, где нужно уметь делать все. Я как к себе отношусь, так я отношусь и к другим. Я с себя требую всегда», - признался Денников.

Зрители отметили, что сам артист очень похож на Есенина. Ну а те, кто побывал на «Маленьких трагедиях», уверяли, что Денников – это настоящий Моцарт.

«В моем спектакле трагедия «Моцарт и Сальери» занимает самое важное место. Через весь спектакль проходит Моцартовского Дон Жуана, моцартовского начала, тема страшной зависти Сальери, Черного человека. Опять-таки – у Есенина «Черный человек» есть. Какие-то странные в этих двух близких мне спектаклях есть точки соприкосновения. И мне кажется, что это закономерно».

Именно на петрозаводской сцене «Маленькие трагедия» отметили свой третий день рождения. По странной мистической случайности, где бы ни находился театр, всегда в этот день он играл «Маленькие трагедии». Хотя зрители были убеждены, что у Андрея Денникова нет ничего случайного. К сожалению, талантливый актер рано ушел из жизни. Он родился 17 марта и умер тоже 17 марта в возрасте 36 лет. Его похоронили в селе Константиново, но родине Сергея Есенина.

Таким было 17 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // иллюстративное фото freepik.com