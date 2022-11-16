Жители карельского села освоили дикий промысел – боеприпасы

В начале 90-х годов в лесу, неподалеку от поселка Верхние Важины Пряжинского района регулярно проводили стрельбы подразделения военно-воздушных сил, которые размещались на территории Карелии. Году в 1995-м обслуживавшая и охранявшая полигон воинская часть была расформирована. А само стрельбище по официальным документам перестало существовать. Однако, местные жители утверждали, что военные летчики продолжали учебные стрельбы в лесу возле Верхних Важин.

Об этом жителям тех районов стало известно еще в октябре 2000 года. Тогда молодой местный житель принес в деревню из леса два новеньких неразорвавшихся снаряда от авиационного орудия. Один из них он демонстрировал односельчанам на крыльце клуба. Снаряд выскользнул из рук, упал на крыльцо и взорвался. Молодой человек погиб. Две девушки и мужчина были тяжело ранены. На стенах клуба появились отметины – следы осколков, как память о том событии. Второй принесенный погибших снаряд был найден у него в огороде и уничтожен саперами.

«Когда мы начали разговаривать с местными жителями, оказалось, что полигон, хотя он числится по бумагам, что он недействующий, он действующий полигон»,

- возмущался начальник подразделения саперов ПСС Александр Дзимин.

Официальный запрос был направлен в республиканский военкомат, руководству Ленинградского военного округа и Шестой армии ВВС. Именно ее подразделения, по слухам, и стреляли в районе Верхних Важин. Военные ответили, что полигон давно закрыт, а потому никакие стрельбы там не могут происходить в принципе. Но на это местным жителям было что возразить.

«Последний раз были в этом году весной 25 марта. Дня четыре-пять. Неделю обычно. Вертолетчики в последнее время. «Ми-восьмые» летают», - сообщил Валерий Салей, житель деревни Верхние Важины.

Расположенное в семи километрах от деревни Верхние Важины болото являлось одним из важных источников доходов для местных жителей. Там росла клюква, по их словам, довольно крупная. Также там можно было охотиться на гусей. Но также там можно было и собирать авиационные снаряды и ракеты. Карельская милиция не раз выступала с заявлениями и скупала у местного населения оружие и боеприпасы. За один снаряд от авиационной пушки можно было получить сто рублей. «До двухсот штук можно найти, - отметил Валерий Салей. – Если пройдешь по площади, где (стрельбы). Там мишени выложены, если пересекаешь – как раз наткнешься на них».

Весной 2002 года как раз после очередного «авианалета» на болота у Верхних Важин, Валерий Салей сдал 155 неразорвавшихся снарядов и 3 ракеты «Воздух-Земля». По его словам, сбор неразорвавшихся боеприпасов стал для него не только выгодным бизнесом, но и своего рода хобби. Сапер-любитель ожидал начала очередных стрельб и в будущем.

В июле 2002 года в Костомукше проходил 15-й фестиваль камерного искусства. Далеко не все желающие смогли стать зрителями и слушателями участников этого музыкального форума. Организаторы фестиваля решили восполнить этот пробел и пригласили некоторых московских звезд приехать в Карелию еще раз. В декабре на гастроли в Петрозаводск собрался Театр кукол имени Образцова, а в феврале будущего года ожидался приезд театра Марка Розовского. На брифинге журналистам рассказал подробности руководитель фестиваля в Костомукше Виктор Горин.

26 июля 2002 года ценители высокого искусства жители и гости Костомукши смогли посмотреть спектакль кукольного театра имени Образцова. Молодой режиссер и артист Андрей Денников поставил «Маленькие трагедии» Пушкина, сам исполнив в спектакле несколько центральных ролей. Все актеры театра Образцова стали не просто кукловодами, они выходили из-за ширм и играли вместе со своими куклами. Виктор Горин рассказал, что этот спектакль имел большой успех во Франции. И через несколько дней театр отправлялся снова на гастроли в Марсель, затем в Австрию. Петрозаводск планировал встретить его в декабре. Виктор Горин особо подчеркнул, что цены на билеты не будут астрономическими, и спектакль в зале Музыкального театра смогут посмотреть все желающие, особенно активно будут в театр на это выступление приглашать молодежь, обеспечивая билетами по низким ценам.

А в феврале к нам снова приедет театр Марка Розовского. Столичные актеры специально готовятся к этим гастролям. Петрозаводчан ожидают сюрпризы – обещал Виктор Горин.

Таким было 16 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.