В Карелии «не успели» наказать водителя, сбежавшего с места ДТП

Текст: Георгий Чентемиров

Трех месяцев недостаточно, чтобы привлечь к ответственности водителя, устроившего ДТП с двумя пострадавшими, а затем скрывшегося с места аварии. Такое вот неожиданное открытие мы делаем по итогам истории, начавшейся 9 сентября 2021 года со столкновения трех машин в Пряжинском районе Карелии. Водителя, который стал виновником происшествия, просто… не успели наказать.

Один из пострадавших, петрозаводчанин Сергей, с самого начала заподозрил неладное. На странную неспешность полиции он еще в октябре пожаловался журналисту “ПТЗ говорит”. Сергей рассказал, что правоохранительные органы долго не могли установить личность водителя, чей внедорожник врезался в его машину. Виновник ушел с места ДТП на глазах пострадавших.

— Мы со вторым пострадавшим водителем смотрим: а где виновник? А виновник вышел из машины и нетвердой походкой начал удаляться. Мы пошли к нему. От него сильно пахло алкоголем. Начал смеяться: дескать, я вообще тут не при делах, чего вы пристали, я мимо проходил… Мы его к месту аварии все же привели. Но скоро мне стало плохо: заболела голова, затошнило. Пришлось сесть в машину. Прошло какое-то время; подъехали сотрудники ГИБДД, начали оформлять и тоже спрашивают: а где виновник? А виновника нет, виновник ушел. Пешком по дороге! — вспоминает мужчина.

При этом, по словам Сергея, сама разбитая машина осталась на месте, и в ней нашли документы владельца. Сергей установил место его работы и даже выяснил, как мужчине удалось забрать автомобиль со штрафстоянки. Однако виновник аварии долгое время официально оставался “не установленным”. В ГИБДД нам тогда объяснили, что никакой проблемы нет: для различных процессуальных действий существуют установленные законом сроки, и инспекция в них укладывается. Кроме того, нужно же все проверить: вдруг машина зарегистрирована на одного человека, а за рулем сидел другой?

После нашей публикации ГИБДД все же установила личность виновника ДТП (и им, конечно же, оказался тот самый человек, на которого записана машина). Но дальше произошло удивительное.

— Собранным доказательствами установлена причастность гражданина к происшествию. В рамках административного расследования приняты исчерпывающие меры по розыску водителя. При выездах в адрес проживания указанное лицо не обнаружено. Заказными почтовыми отправлениями неоднократно направлялось обязательство о явке в ГИБДД и обеспечения явки в суд, но в он не явился, его местонахождение не установлено.

"Срок давность привлечения гражданина к административной ответственности [за оставление места ДТП] истек (Он составляет три месяца. — Авт.). Производство по делу не может быть начато, а начатое подлежит прекращению",

— говорится в документе, присланном Сергею из ГИБДД.

А что, так можно было?!

Отметим, что за оставление места ДТП предусмотрено довольно серьезное наказание — до полутора лет лишения водительских прав или до 15 суток административного ареста. Портал “Петрозаводск говорит” запросил комментарий в ГИБДД. В пресс-службу мы позвонили еще до Нового года; спустя несколько дней нам ответили, что нужен письменный запрос. Таковой запрос редакция направила сотруднику пресс-службы сразу после новогодних каникул, 10 января. Все сроки, установленные законом для ответа на запросы СМИ, давно прошли. Но ответа мы так и не получили.

В отсутствие комментария ГИБДД приходится опираться исключительно на имеющийся документ — постановление о прекращении производства по делу. А в нем прямо сказано, что виновного наказать… ну, не получилось.

Абсурдности происходящему добавляет тот факт, что один из пострадавших — тот самый Сергей — довольно известный в Карелии человек. Он трудился в исполнительных и законодательных органах власти Карелии, со многими знаком, и в том числе, по его словам, — с руководителем ГИБДД Андреем Червочкиным. Сергей говорит, что жаловался Червочкину на медлительность его подчиненных, но это не сработало.

Если даже такие связи не помогли привлечь виновника ДТП к ответственности, возникает вопрос: сколько еще нарушителей, избегают наказания? Сколько подобных фактов, о которых мы попросту не знаем?

Объяснения ГИБДД о невозможности найти виновника аварии, про которого известно, где он живет и кем работает, не выдерживают критики. Российское государство сверхуспешно и супероперативно разыскивает и наказывает людей за репосты о митингах и фотографии на фоне храмов. Существуют все же методы эффективного розыска людей, но их применение — кажется, вопрос приоритетов.

“ПТЗ говорит” неоднократно рассказывал о том, как полиция (не) делает свою работу. Как не ловит уличных вандалов, не штрафует за шум ночные бары, не возбуждает уголовные дела по очевидным преступлениям. Теперь “список безнаказанности” дополнит оставление места ДТП с двумя пострадавшими. Так и запишем. // Фото: ГИБДД РФ