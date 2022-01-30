30 января 2022, 18:26
Рейды по контролю за трезвостью пройдут в Петрозаводске в понедельник
На улицах карельской столицы 31 января будут усиленно дежурить наряды ДПС
Очередная профилактическая акция «Контроль трезвости» пройдет 31 января в Петрозаводске. В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись, если их будут ненадолго останавливать.
Мероприятие традиционно проводят, чтобы предупредить происшествия с пьяными водителями и пресечь нарушения ПДД.
За минувший год в Петрозаводске произошло девять аварий с участием нетрезвых водителей, 14 человек получили травмы. // Фото: источник