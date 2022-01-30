Выяснилось, сколько жителей Карелии вообще не пользуются интернетом

Насколько часто жители региона используют всемирную сеть, рассказал Карелиястат. Данные опубликованы в честь международного дня без интернета. Его каждый год отмечают в последнее воскресенье января.

Ежедневно интернет использует большая часть жителей республики – 72 процента людей старше 15 лет. Причем доля таких граждан неуклонно растет. Так, в 2014 году это было 58 процентов.

Вообще не пользуются интернетом 15 процентов населения республики. Еще три процента были в сети больше года назад. Многие объясняют причину большими тратами на подключение или соображениями безопасности.

При этом 73 процента регулярно использующих интернет жителей Карелии не видят необходимости иметь к нему доступ. // Фото: geralt/ pixabay.com